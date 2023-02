La Fed alza i tassi dello 0,25%, salgono ai massimi dal 2007

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%, ai massimi dal settembre 2007. "L'inflazione ha rallentato la corsa ma resta elevata", afferma la Fed che punta a centrare gli obiettivi della massima occupazione e di un'inflazione al 2%. "In sostegno di questi target, la Fed ha deciso di alzare i tassi portandoli a una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%. Anticipiamo che gli attuali rialzi saranno appropriati per raggiungere una" politica monetaria "sufficientemente restrittiva" per far tornare l'inflazione al 2%, si legge nella nota diffusa al termine della riunione. "Nel determinare l'estensione dei futuri rialzi terremo conto degli sviluppi economici e finanziari. Siamo fortemente impegnati a far tornare l'inflazione al target del 2%", mette in evidenza la nota, da quale emerge che la Fed ha votato all'unanimità per il rialzo dello 0,25%. (ANSA).