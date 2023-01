Nordio, "di fronte alla violenza non si tratta"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Di fronte alla violenza non si tratta". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa, assieme ai ministri Piantedosi e Tajani, sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La decisione sul mantenimento del 41 bis "sarà presa dopo un maturato studio della situazione giuridica -ha aggiunto Nordio- Qualsiasi decisione sulla parte che ci compete non può e non deve essere adottata se prima non riceviamo i pareri delle autorità giudiziarie". (ANSA).