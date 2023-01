Tajani, sicurezza rafforzata in tutte le ambasciate

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "I carabinieri stanno rafforzando le sicurezza in tutte le nostre ambasciate. Saranno inviati carabinieri aggiuntivi in alcune sedi più a rischio. Ufficiali di guardia di finanza e polizia distaccati nelle ambasciate stanno collaborando per lo scambio di informazioni con le polizie locali, a cui abbiamo chiesto di garantire maggiori controlli". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in più' su Rai3 all'indomani degli attacchi alle sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona. (ANSA).