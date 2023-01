Covid: Corea del Nord dichiara lockdown a Pyongyang

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Le autorità della capitale nordcoreana Pyongyang, hanno ordinato un lockdown di cinque giorni a causa dell'aumento dei casi di una "malattia respiratoria non specificata": lo ha riferito NK News con sede a Seul, citando un avviso del governo, il primo dopo otto mesi, fa notare la testata online.

Ieri lo stesso media riferiva di persone, informate della chiusura imminente, intente a fare scorta di merci, come temendo che possa prolungarsi oltre il periodo indicato. Nell'avviso si afferma che tra le malattie attualmente diffuse nella capitale figura il raffreddore comune mentre il Covid-19 non viene menzionato. (ANSA).