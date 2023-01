Pensioni: Tridico, quadro al 2029 non è positivo

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il quadro al 2029 non è positivo, il rapporto tra lavoratori e pensionati cala dall'1,4 all'1,3 per arrivare al 2050 a uno a uno. Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso dell'incontro sulla previdenza secondo quanto riferito da partecipanti alla riunione. C'è criticita, dice, nella gestione del pubblico impiego e per gli stipendi erosi dall'inflazione. (ANSA).