Biden, il sogno di Martin Luther King non ancora realizzato

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - "Il sogno di Martin Luther King non è ancora stato realizzato". Lo afferma Joe Biden intervenendo ad Atlanta, nella chieda dove Luther King predicava. "Ho parlato di fronte a regine, capi di Stato e al Congresso ma non mi sono mai sentito intimidito come nel parlare davanti a voi", dice Biden, il primo presidente in carica a parlare durante la messa della domenica nella famosa chiesa.

