Pupi Avati su Dante, suo valore è poesia non politica

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il suo Dante ha fatto commuovere 1.000 studenti di Civitanova appena ieri in una delle decine di proiezioni scolastiche con cui il film di Pupi Avati prolunga la sua vita oltre la proiezione in sala. Il regista, che si è documentato per mesi diventando ancora più di prima un grande appassionato del Sommo Poeta, interpellato sulle dichiarazioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano giudica l'uscita, "sia detto senza alcuna polemica, un po' pretestuosa. Nel senso che il valore di Dante, il motivo per il quale è sopravvissuto fino ad oggi e oltre oggi è la sua dismisura poetica, immensa, misteriosa, non certo la sua posizione politica". Avati riflette e aggiunge: "è anacronistica, visto che parliamo di 700 anni fa e di un contesto completamente diverso. Non la sua posizione politica nè la sua omniscienza lo ha reso immortale, considerato il tempo medioevale, e neppure l'uso del volgare, ma semmai il volgare applicato ad una opera poetica cosi vasta". Nel film, con Sergio Castellitto-Boccaccio e Alessandro Sperduti-Dante, "mi sono ben tenuto alla larga dall'attribuirgli una posizione politica. Alcuni dantisti lo hanno analizzato per le sue scelte, ma Dante 'si mise in proprio', disgustato da tutto e il periodo peggiore della sua vita al quale attribuisce le sue disgrazie furono i due mesi in cui fu priore 'scendendo' in politica". "Se penso a Dante - aggiunge Avati - e all'ideologia non mi verrebbe mai in mente la destra ma diciamo ad onore del vero che la visione delle cose del mondo di Dante è totalmente inapplicabile all' oggi, con un mondo davvero diverso". (ANSA).