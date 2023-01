Studio Cina, 900 milioni contagiati dal Covid

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Circa 900 milioni di persone in Cina sono state contagiate dal coronavirus fino all'11 gennaio, secondo uno studio dell'Università di Pechino citato dalla Bbc.

Il rapporto stima che il 64% della popolazione del paese abbia contratto il Covid. La più colpita è provincia di Gansu, dove il 91% delle persone risulta essere infetto, seguita da Yunnan (84%) e Qinghai (80%). E la situazione potrebbe peggiorare perché centinaia di milioni di cinesi stanno per viaggiare verso le loro città d'origine - molti per la prima volta dall'inizio della pandemia - in vista del capodanno lunare del 23 gennaio. (ANSA).