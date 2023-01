Ottimismo sulla Cina, il Brent balza del 3,4% a 81 dollari

Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati internazionali, con le quotazioni del greggio che vengono surriscaldate dall'ottimismo degli investitori per la ripresa dell'economia cinese, destinata a beneficiare della fine delle restrizioni legate al Covid e al rinnovato sostegno del governo a famiglie e imprese. Il Wti, che la scorsa settimana era sceso dell'8,5%, balza del 3,6% a 76,45 dollari al barile mentre il Brent, reduce da una settimana in cui aveva ceduto quasi il 10%, sale del 3,4% a 81,21 dollari al barile.