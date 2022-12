Von der Leyen, la ricostruzione porterà l'Ucraina verso l'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 24 DIC - "Gli ucraini stanno combattendo coraggiosamente contro il loro aggressore da 9 mesi. Non potremo mai eguagliare i loro sacrifici. Ma li stiamo aiutando in ogni modo possibile. Quest'anno abbiamo mobilitato oltre 19 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. E ne arriveranno altri". Lo ha scritto su Twitter Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. "Tutti i Paesi dell'Ue hanno ora accettato la nostra proposta di destinare 18 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria all'Ucraina il prossimo anno. Soldi erogati regolarmente, per aiutare le riparazioni urgenti e aprire la strada alla ricostruzione. Una ricostruzione che porterà l'Ucraina sulla strada dell'Ue". (ANSA).