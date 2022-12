Concessi i domiciliari alla moglie e alla figlia di Panzeri

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - La Corte d'Appello di Brescia ha convalidato l'arresto e concesso i domiciliari a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate ieri sera nell'abitazione di famiglia a Calusco d'Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Le due donne sono accusate di concorso nell'ambito dell'inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio, con vincolo di associazione per delinquere che ha portato agli arresti lo stesso Panzeri e altre persone. La decisione è del giudice Anna Dalla Libera. L'udienza è stata aggiornata il 19 dicembre.

"Le mie assistite hanno riferito in aula di non essere a conoscenza di quanto viene loro contestato". Lo ha spiegato l'avvocato Angelo De Riso difensore con Nicola Colli delle due imputate. (ANSA).