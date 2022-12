Wirecard: al via processo per truffa contro ex ceo Braun

(ANSA) - BERLINO, 08 DIC - È iniziato oggi a Monaco il processo sul caso Wirecard, l'impresa colpita dal più grande scandalo finanziario dovuto a una frode in Germania dal 1945, e fallita due anni e mezzo fa. Il procedimento contro Markus Braun, ex ceo del gruppo, e altri due complici, è stato aperto dal giudice Morkus Foedisch.

I tre sono accusati di aver falsificato i bilanci e truffato i creditori per una cifra di 3,1 miliardi di euro. La Camera del tribunale ha previsto 100 sedute fino al 2024. Prima dell'inizio del processo Braun, con la sua difesa, aveva respinto le accuse, sostenendo di non aver partecipato alla frode e di essere a sua volta vittima di una banda criminale. (ANSA).