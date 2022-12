Natale: Codacons, per luci e addobbi prezzi su del 25%

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Prezzi in forte incremento per alberi di Natale, luci e decorazioni natalizie, con la spesa per addobbare le case italiane che sale del 25% rispetto allo scorso anno. Lo segnala il Codacons, che registra sensibili aumenti dei listini per tutti i prodotti legati al Natale. Sul fronte degli alberi sintetici i prezzi sono estremamente diversificati a seconda della tipologia del prodotto, della dimensione e del punto vendita dove si effettuano gli acquisti - spiega l'associazione - Nei grandi esercizi commerciali si va dai pochi euro dei mini-alberi da tavolo ai 990 euro di quelli di ultima generazione con le luci led integrate, ma sui prezzi incombono i rincari: confrontando i listini attuali con quelli dello scorso anno, gli aumenti di prezzo per la stessa tipologia di albero raggiungono il 40%. Più care anche le luci natalizie: per catene luminose, fili al led e altre forme di illuminazione natalizia per albero, interni ed esterni, i listini salgono del 25%, con i prezzi che sfiorano i 200 euro per una stringa "smart" da 400 led. Palline, puntali e altre decorazioni per la casa, invece, registrano rincari nell'ordine del 20%. Complessivamente secondo le stime del Codacons, per decorare albero e case si spenderà in questo Natale circa il 25% in più rispetto allo scorso anno.

Ecco perché - rileva l'associazione - aumenta il numero di famiglie che ricorreranno all'arte del "riciclo", utilizzando luci e addobbi degli scorsi anni limitando il più possibile gli acquisti di nuovi prodotti. (ANSA).