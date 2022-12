Stoltenberg, Mosca congela guerra per offensiva primavera

(ANSA) - BRUXELLES, 07 DIC - "Le guerre sono difficili da prevedere". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'evento Global Boardroom del Financial Times a proposito dell'ipotesi che nel corso del 2023 le forze ucraine possano riconquistare i territori occupati dalla Russia dopo il 24 febbraio. "Abbiamo previsto l'invasione lo scorso autunno: quello che vediamo ora è che la Russia cerca di congelare il conflitto per riprendersi e lanciare nuova offensiva la prossima primavera".

Secondo Stoltenberg, "non ci sono condizioni ora per i negoziati perché la Russia non riconosce l'integrità territoriale dell'Ucraina. È l'Ucraina che deve decidere i termini e i tempi della negoziazioni. Ora l'Ucraina ha lo slancio ed è per questo che dobbiamo sostenerla, perché la maggior parte dei conflitti termina al tavolo negoziale ma l'esito delle trattative dipende dalle condizioni sul campo di battaglia". (ANSA).