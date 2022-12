Mondiali: esplode gioia tifosi Marocco in patria e nel mondo

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Gioia incontenibile dei tifosi marocchini alla notizia della qualificazione della nazionale ai quarti di finale in Qatar: le immagini sui social mostrano una folla oceanica scesa in piazza nella capitale Rabat, mentre altri filmati mostrano festeggiamenti a Losanna, in Svizzera e sulle Ramblas a Barcellona (in Catalogna vivono 300.000 marocchini, un terzo di tutta numerosa comunità residente in Spagna). Ovunque fumogeni, petardi e bandiere rosse con la stella.

Marocchini in strada anche a Parigi, sugli Champs Elysees, e a Amiens, sempre in Francia. (ANSA).