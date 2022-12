I Maneskin salutano New York, 'Italiano? Oh mamma mia'

(ANSA) - NEW YORK, 04 DIC - Da poche centinaia per il concerto di debutto a New York alla Bowery Ballroom nell'ottobre del 2021 a circa 2500 persone dell'Hammerstein Ballroom al Manhattan Center per il ritorno poco più di un anno dopo. I Måneskin hanno fatto tappa di nuovo nella Grande Mela e hanno fatto il botto con due concerti sold out nell'ambito del 'Loud Kids Tour Usa', che è partito da Seattle nello stato di Washington il 31 ottobre e si concluderà a Las Vegas il prossimo 16 dicembre. Una tournée diventata anche 'louder' (che fa ancora più rumore, ndr) perché vista l'enorme richiesta è stato necessario scegliere sale concerti più grandi ed aggiungere ulteriori date.

Ne hanno fatta di strada Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria), da quando, quel 26 ottobre 2021, fecero il loro debutto televisivo americano, ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon. Da allora i quattro ragazzi italiani hanno conquistato l'America e il mondo. Sono la band che mette d'accordo tutte le età, come ha dimostrato la lunga fila di persone che ha occupato diversi isolati prima di riuscire ad entrare al Manhattan Center. Alternando successi vecchi e nuovi i Måneskin hanno fatto andare il pubblico in delirio, anche scendendo dal palcoscenico e camminando tra i fan. E sul palco è sventolata anche una bandiera italiana lanciata durante lo show.

Il tricolore è stato lo spunto di un siparietto per Damiano per introdurre il singolo 'MAMMAMIA'. "Incontriamo tante persone - ha detto - e quando ci presentano la conversazione di solito fa così, 'Ciao, piacere di conoscerti, di dove sei?', 'Sono italiano', 'Oh italiano? Mamma Miaaaa'. Così ci abbiamo fatto una canzone, perché dalla merda si possono creare fiori, dai, forza". Prima di chiudere la serata, decine di fan sono stati fatti salire sul palco e hanno ballato e cantato con la band.

Poi è arrivato il momento di 'The Loneliest', ultimo singolo uscito ad ottobre e che precede la pubblicazione il 20 gennaio 2023 di 'RUSH!', il loro terzo album. (ANSA).