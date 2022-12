Indiana Jones 5, il primo trailer con Indy giovane

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - Indiana Jones torna nelle sale la prossima estate: il quinto e forse ultimo episodio della franchise dell'archeologo-avventuriero con la regia stavolta di James Mangold si intitolera' 'La Ruota del Destino'.

Appuntamento al 30 giugno, annuncia il trailer in cui alcune sequenze mostrano un Harrison Ford giovane grazie agli effetti speciali. "Mi manca il deserto. Mi manca il mare. Mi manca svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura mi portera' il giorno", dice nel trailer la voce fuori campo.

Girato tra l'altro in Sicilia, tra Segesta e Cefalu', il film sarà l'ultimo nel ruolo per Ford che ha compiuto 80 anni lo scorso luglio e l'anno scorso si e' infortunato sul set dei Pinewood Studios durante le riprese. Il trailer mostra una sequenza durante una parata a New York e un inseguimento a cavallo in un tunnel della metropolitana. Indy torna a usare la frusta ma nelle brevi anticipazione mancano due personaggi familiari: la moglie Marion Ravenwood (Karen Allen) e il figlio Mutt (Shia LaBeouf) che avevano giovato ruoli importanti nel quarto episodio della serie "Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo"". Quel film fu l'ultimo di Steven Spielberg con la franchise da lui creata nel 1981 assieme a George Lucas: il regista aveva optato di girare 'The Fablemans' anziche' tornare per il nuovo 'Indiana' sul cui copione, secondo indiscrezioni, aveva avuto qualche perplessita'. Spielberg e Lucas sono comunque produttori esecutivi del quinto film.

L'Indiana Jones giovane appare in una sequenza in flashback ambientata nel 1944, otto anni dopo gli eventi di 'I Predatori dell'Arca Perduta'. Il resto della storia si svolge alla fine degli anni '60: Indy vive e insegna a New York fino a quando il vecchio amico Sallah (John Rhys-Davies) cerca di convincerlo a rimettersi in gioco: "Quei giorni sono finiti", insiste il professore. "Forse. E forse no", replica l'amico. (ANSA).