Unesco, nel patrimonio entra allevamento Cavalli Lipizzani

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L' allevamento dei cavalli Lipizzani ottiene il riconoscimenti Unesco. Lo apprende l'ANSA nell'ambito della 17/a sessione del Comitato del patrimonio culturale immateriale in corso a Rabat, in Marocco, fino a domani e presieduto dall'italiano Pier Luigi Petrillo. Il riconoscimento ai cavalli Lipizzani, viene sottolineato, è una candidatura multinazionale che da' luce ad una tradizione antichissima ma ancora viva che unisce popoli diversi con una medesima identità culturale legata all'amore per gli animali. In sala, presente l'ambasciatore italiano all'Unesco Massimo Riccardo, un grande applauso ha accolto il riconoscimento. (ANSA).