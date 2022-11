Zelensky, Musk dovrebbe visitare Ucraina e vedere danni Russia

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Elon Musk dovrebbe visitare l'Ucraina e vedere con i suoi occhi i danni causati dalla Russia. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo a un evento del New York Times, durante il quale è stato interpellato sul piano di pace ipotizzato in ottobre da Musk. Zelensky comunque si è detto grato a Musk per i satelliti Starlink, grazie ai quali la "vita è stata mantenuta". (ANSA).