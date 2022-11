Lukoil: governo studia salvataggio, possibile in Cdm giovedì

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - E' allo studio del governo un provvedimento per salvare la raffineria Isab-Lukoil di Priolo e, a quanto si apprende, non è escluso che possa essere portato in Consiglio dei ministri giovedì. "Ci siamo attivati subito. Siamo in campo e interverremo in un tempo congruo, questa settimana", ha spiegato domenica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Dal 5 dicembre scatterà l'embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia, l'unico al momento utilizzato nello stabilimento siciliano. (ANSA).