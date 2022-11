Borsa, Hong Kong apre a -3,26% sull'onda delle proteste Covid

(ANSA) - PECHINO, 28 NOV - La Borsa di Hong Kong è crollata di oltre il 3% stamattina, dopo le manifestazioni in tutta la Cina contro la rigida politica 'zero Covid' di Pechino. L'indice Hang Seng ha ceduto il 3,26% a 17.000,23 punti in apertura.

Il composite di Shanghai - la più grande megalopoli cinese, dove sono scoppiati scontri con gruppi di manifestanti - ha perso l'1,5% a 3.055,29 punti, mentre quello di Shenzhen ha ceduto l'1,54% a quota 1.953,71. (ANSA).