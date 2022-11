Stoltenberg, verso integrazione Kiev in area euroatlantica

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - Nel corso della ministeriale di Bucarest della Nato gli alleati discuteranno su come "aumentare la cooperazione di lungo termine con l'Ucraina" e questo comprende "il graduale passaggio" agli armamenti di standard Nato, "l'interoperabilità" con gli eserciti alleati e più in generale "l'integrazione nell'area euroatlantica". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in conferenza stampa.

"Nell'immediato - ha aggiunto - dobbiamo essere sicuri che Putin non vinca la guerra". (ANSA).