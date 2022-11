Conte, per difendere Rdc disposti a tutto, anche a piazza

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Noi siamo Disposti a tutto per difendere il reddito di cittadinanza. Daremo battaglia nelle sedi istituzionali e nelle piazze se il governo andrà avanti con questo indegno proposito di smantellare il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al convegno "Cantiere delle idee". "Questo - ha aggiunto - non suoni come minaccia, ma lo dico con fermezza" . (ANSA).