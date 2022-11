Riaperte Autosole e circolazione treni Roma-Firenze

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 20 NOV - Riaperta in anticipo la circolazione sull'Autostrada del sole chiusa per le operazioni di disinnesco del residuato bellico trovato nel greto del fiume Paglia, nell'orvietano. E' stato già riattivato il transito dei treni sulla linea veloce e quella lenta Roma-Firenze.

Il personale del Genio ferrovieri di Castel Maggiore ha infatti rimosso la spoletta e messo in sicurezza l'ordigno.

Anche le circa 2.400 persone evacuate stanno tornando nelle loro case (ANSA).