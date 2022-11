Usa, nessun colloquio con Russia senza coinvolgimento Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Gli Stati Uniti "non avranno discussioni con la Russia sulla pace in Ucraina senza che Kiev ne sia parte". Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa. "Non stiamo partecipando a discussioni sulla fine della guerra con la Russia", ha aggiunto, sottolineando che Washington "si affida a Zelensky". "Spetta a lui decidere quando".

"La retorica minacciosa della Russia sul nucleare è la ragione per cui gli Stati Uniti tengono aperti i canali di comunicazione con Mosca: per evitare un'escalation", ha aggiunto Kirby a proposito dell'incontro di qualche giorno fa ad Ankara tra il capo della Cia William Burns e il suo omologo russo.

