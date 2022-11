Montesano, "Non sono un nostalgico, mi chiedano scusa"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La maglietta con il simbolo della Decima Mas? "La definirei una maglietta di distrazione di massa: questa vicenda è stata strumentalizzata, ne è stata indotta una lettura volutamente spregiativa, negativa. Io rifiuto l'etichetta di nostalgico: mi devono chiedere scusa, mi hanno offeso". Lo dice Enrico Montesano all'ANSA, parlando della sua esclusione da Ballando con le stelle.

"Avrei voluto spiegare le mie ragioni, ma dalla Rai non mi ha chiamato nessuno. Ho ricevuto soltanto dalla Ballandi la comunicazione del mio esonero con effetto immediato. E' stato montato un polverone in maniera affrettata, con una forzatura interpretativa ingiusta e ingiustificata", sottolinea l'attore.

L'accusa, insiste, "è infamante, mi offende profondamente: avevo un nonno tipografo all'Unità, sono stato eletto nelle file della sinistra, per vent'anni mi sono dedicato alle battaglie per il popolo e per la giustizia. Oggi la distinzione tra destra e sinistra è obsoleta: il mondo si divide tra coloro che stanno sotto, la popolazione mondiale, che è succube, e chi sta sopra, cioè quelli che governano. Io faccio parte di chi sta sotto".

La polemica è scoppiata il giorno dopo la messa in onda della puntata e della clip dedicata alle prove dell'esibizione, in cui Montesano appariva con la maglietta: "Nessuno ha rilevato elementi disdicevoli in un indumento che ho indossato per sudare in sala prove, dove stavo lavorando per memorizzare i passi.

Anche i delegati Rai, in buona fede, non ci hanno trovato nulla di male. Come è venuto fuori l'episodio? Bella domanda.

Evidentemente qualcuno che non gradiva la mia presenza ha preso la palla al balzo. Quella maglietta è un gadget che si vende da anni nei negozi e online, il simbolo è stato fotografato accanto a presidenti della Repubblica come Ciampi e Napolitano che certo non possono essere tacciati di fascismo, sui siti della marina militare e della presidenza della Repubblica ci sono le medaglie d'oro conquistate dalla Decima Mas".

Quanto al saluto romano emerso - secondo fonti Rai - nelle registrazioni delle prove, "era un movimento coreografico, e siccome scherzo sempre, ho detto alla mia partner, Alessandra Tripoli: meglio il pugno chiuso". (ANSA).