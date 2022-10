Erdogan, diritti Lgbt sono una degenerazione

(ANSA) - ISTANBUL, 07 OTT - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito i diritti Lgbt "degenerazione" mentre discuteva con i giornalisti, di ritorno dal vertice europeo di Praga, riguardo a emendamenti alla Costituzione. "Di recente, hanno introdotto diritti Lgbt nella società, cercando di degenerare la nostra struttura familiare. Quindi, faremo quello che serve", ha detto Erdogan, come riporta Anadolu, proponendo emendamenti alla Costituzione per proteggere il diritto della donna a portare il velo islamico in pubblico. (ANSA).