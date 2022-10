Iran: rimosso murale con Marge Simpson che si taglia capelli

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Il murale con Marge Simpson che si taglia i capelli di Alexsandro Palombo è stato rimosso. L'opera era davanti al consolato dell'Iran a Milano ed era nata per celebrare Mahsa Amini e il coraggio delle donne iraniane. "Censurare un'opera realizzata in solidarietà a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane che lottano per la loro libertà - ha dichiarato aleXsandro Palombo - è un atto vile, un gesto di codardia. Il fatto che sia avvenuto in un paese democratico come l'italia è di una gravità assoluta, indica la voglia di soffocare il suo più profondo significato. Non ci faremo intimidire da questo spregevole gesto". (ANSA).