Via libera Ue a nuove sanzioni a Mosca, c'è price cap a petrolio

(ANSA) - BRUXELLES, 05 OTT - Accordo tra i 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al petrolio. Il via libera è arrivato in mattinata nel corso del Coreper, la riunione dei Rappresentanti dei Paesi membri. La formalizzazione dell'approvazione dell'ottavo pacchetto arriverà per procedura scritta. (ANSA).