Salvatore Esposito sarà Piedone, La Ciociara diventa saga

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Salvatore Esposito sarà il nuovo Piedone nella serie Sky Studios, Titanus e Wildside annunciata oggi alla presentazione della "Nuova ripartenza" della Titanus, la società fondata nel 1904 e ad oggi la più antica del mondo e inoltre ancora in mano ad una famiglia, i Lombardo, con l'erede Guido presidente.

"Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe per tutti i ragazzini come me. Cercheremo di rispettare al massimo questo personaggio e di non deludere i fan, a cominciare da me stesso", ha detto Esposito che lavora al progetto anche tra gli autori, con Peppe Fiore headwriter. Nel 2023 i film blockbuster di Piedone colpiranno 50 anni, una delle varie Titanus Legacy che la società ha deciso di non lasciare nella library ma rilanciare con serie tv, prequel, sequela, reboot.

Tra questi patrimoni da riutilizzare in casa Titanus c'è La Ciociara su cui si lavora ad una serie tratta dal romanzo di Moravia che comincerà dal 1924 e andrà avanti fino al dopoguerra. E ancora Palermo-Milano la serie e in fase di co-sviluppo Phenomena dal cult di Dario Argento. (ANSA).