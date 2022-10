Draghi, non ci sono ritardi sul Pnrr, Ue non darebbe i soldi

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Non ci sono ritardi nell'attuazione del Pnrr: se ce ne fossero, la Commissione non verserebbe i soldi". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Il Pnrr, ha aggiunto, è un'occasione "unica per il rilancio dell'Italia, per il superamento delle diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali che gravano sul Paese.

La sua piena attuazione è fondamentale per la nostra credibilità, verso i cittadini e i partner internazionali.

Dobbiamo mantenere gli impegni presi e, per farlo, c'è bisogno del sostegno di tutti". (ANSA).