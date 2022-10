Gentiloni, aiuti Berlino? Serve solidarietà di tutti in Ue

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 03 OTT - "La reazione degli Stati membri è di per sé pienamente giustificata, allo stesso tempo dobbiamo preservare il nostro mercato unico evitando la frammentazione e rafforzando gli strumenti per la solidarietà".

Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Eurogruppo a Lussemburgo, rispondendo a una domanda sul piano di aiuti da 200 miliardi di euro varato la scorsa settimana della Germania.

"La solidarietà non è solo sulle spalle tedesche, è qualcosa che dobbiamo fornire a livello di Ue - ha evidenziato -. Abbiamo ottimi esempi" su come sia stata messa in atto "nella crisi precedente". (ANSA).