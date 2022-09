Arrestato Buzzi in Calabria, era ospite cooperativa sociale

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 30 SET - Salvatore Buzzi, di 66 anni, condannato in via definitiva a 12 anni e 10 mesi di reclusione nel processo "Mondo di mezzo" e arrestato dai carabinieri del Ros a Lamezia Terme, era ospite della cooperativa sociale "Malgrado tutto", dove era arrivato nei giorni scorsi.

All'arresto di Buzzi hanno collaborato, in fase esecutiva, i carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme. L'ex ras delle cooperative é stato portato nel carcere di Catanzaro. (ANSA).