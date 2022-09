Battisti: da pm parere favorevole a 'declassificazione'

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Il regime di carcerazione per Cesare Battisti è stato declassificato: da 'alta sicurezza' a 'comune'. Nei mesi scorsi, infatti, la Procura di Milano ha espresso, attraverso il capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, parere favorevole alla 'declassificazione', poi disposta dall'amministrazione penitenziaria. Nel parere inoltrato al Dap è stato indicato che da parte dell'ex terrorista c'è stata una dissociazione dalla lotta armata, che il gruppo in cui militava (ossia i Pac) si è dissolto e che non risultano indagini in corso nei suoi confronti.

"Basta che sconti la pena che gli è stata inflitta per i reati che ha commesso e per me va bene" ha commentato Maurizio Campagna, fratello di Andrea, l'agente ucciso da Battisti il 19 aprile del 1979 a Milano. (ANSA).