Av Roma-Firenze fortemente rallentata, ritardi di un'ora

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Sulla linea di alta velocità tra Roma e Firenze la circolazione è fortemente rallentata tra Capena e Settebagni, a pochi chilometri dalla Capitale, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione, in seguito al passaggio di un treno Italo 8916.

Nel tratto interessato - spiega Rfi - i treni percorreranno la linea convenzionale con maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

Ripercussioni anche sulla linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, dove i treni potranno subire ritardi fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni.

È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, per il ripristino dell'infrastruttura. (ANSA).