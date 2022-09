Tifone Ian spazza Cuba, isola resta senza energia elettrica

(ANSA) - L'AVANA, 27 SET - Dopo il passaggio del tifone Ian l'isola di Cuba è rimasta senza energia elettrica. L'uragano - come ha comunicato la compagnia elettrica statale 'Union Electrica' - ha infatti provocato danni alla rete e un black out generalizzato. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Il tifone Ian, classificato di categoria 3, ha interessato in particolare l'ovest di Cuba, in primis la provincia di Pinar del Rio, senza causare vittime. (ANSA).