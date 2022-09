Maneskin, nuovo singolo The Loneliest in arrivo il 7 ottobre

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il rumore della pioggia in sottofondo, le gocce che scorrono su una pagina dalla grafica antica: è il teaser di 'The Loneliest', il nuovo singolo dei Maneskin, in uscita il 7 ottobre, pubblicato dalla band sui suoi profili social.

E dall'immagine si possono rintracciare anche alcuni versi del testo: "Sarai la parte più triste di me, una parte di me che non sarà mai mia. E' ovvio che questa notte sarà la più solitaria. Tu sei ancora l'ossigeno che respiro. Io vedo la tua faccia quando chiudo gli occhi. Questa notte è una tortura, sarà la più solitaria". (ANSA).