Fratoianni a Meloni, faccia passo in più, si dica anti-fascista

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Meloni dice che non è fascista.

Piacere, dico io. Ma per governare l'Italia bisogna fare un passo in più, bisogna definirsi antifascista". Così il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dal palco della manifestazione di chiusura della campagna elettorale dell'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana. (ANSA).