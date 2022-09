Concluso test Artemis, missione per il ritorno sulla Luna

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Si è concluso nel Kennedy Space Center il test a Terra per il caricamento di propellente nel lanciatore Sls (Space Launch System) in vista di Artemis 1, la missione dimostrativa per il ritorno alla Luna. Lo rende noto la Nasa, affermando di avere raggiunto tutti gli obiettivi previsti per il test. E' ora in corso lo svuotamento dei serbatoi dal propellente e comincia adesso l'analisi dei dati. Sulla base dei risultati ottenuti con questo test, la Nasa potrà decidere se dare il via libera il 27 settembre a un nuovo tentativo di lancio della missione Artemis 1. (ANSA).