Appello Macron all'Onu, fare la massima pressione su Putin

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato oggi la comunità internazionale a "fare la massima pressione" sul presidente russo Vladimir Putin, che si è detto pronto a usare "tutti i mezzi" nel suo arsenale contro l'Occidente.

Le decisioni di Putin, che ha anche annunciato la mobilitazione dei riservisti, "portano a isolare ulteriormente la Russia", ha aggiunto il presidente francese a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, accogliendo con favore le recenti dichiarazioni di Cina e India che chiedono un fine della guerra in Ucraina. (ANSA).