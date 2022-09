(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 18 SET - Il Papa ha rivolto all'Angelus un pensiero alle Marche colpita dall'alluvione.

"Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità", ha detto il Papa. (ANSA).