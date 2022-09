Bce: Meloni, perplessa dal rialzo dei tassi

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Sulla scelta che ha fatto oggi la BCE esprimo delle perplessità. Anche la Federal Reserve ha alzato i tassi per cercare di contenere l'inflazione, la Banca centrale Americana, solo che lì c'è oggettivamente un'inflazione dovuta da un'economia che corre, un'inflazione endogena si direbbe, mentre il caso dell'Europa è di un'inflazione esogena, un'inflazione che deriva dall'aumento del prezzo dell'energia, dall'aumento del prezzo delle materie prime e quindi in questo caso qui, aumentare i tassi… temo che più che contenere l'inflazione possa comprimere ulteriormente un'economia che già sta stentando. È una scelta sulla quale mi interrogo e temo che non abbia il risultato che Christine Lagarde spera.". Lo ha detto a Sky TG24 la leader di FdI Giorgia Meloni, ospite di 'Casa Italia', in onda questa sera. (ANSA).