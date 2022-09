Elezioni: Letta, fu Renzi a imporre il Rosatellum

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Ha ragione Meloni", quando dice che il Rosatellum lo impose il Pd: "fu Renzi che lo impose, pensando a se stesso, pensando di prendersi il 70 per cento del Parlamento, poi è andata come è andata". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Rtl.102.5. "Questa non è una legge proporzionale, è molto maggioritaria, quindi nei collegi uninominali, che è dove si decide, chi vota Terzo polo e 5 Stelle sostanzialmente favorisce la destra, perché là il Terzo polo e 5 stelle non possono vincere, se togliessero 3 o 5 punti percentuali al Pd porterebbero a quel risultato". (ANSA).