Cnn, Trump medita rinvio annuncio corsa 2024 dopo Midterm

(V. servizio delle 19.41) (ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - Donald Trump sta considerando di aspettare dopo le elezioni di Midterm per lanciare la sua terza campagna presidenziale, per le difficolta' giudiziarie legate all'inchiesta sui documenti classificati e il timore che alcuni dei suoi candidati al Senato possano essere piu' deboli di quanto pensasse. Lo riferisce la Cnn citando alcuni fonti a lui vicine. Finora le indiscrezioni avevano indicato il weekend del Labor day (il prossimo) come data del possibile annuncio.

