Spread Btp-Bund chiude a 231, rendimento corre al 3,6%

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Lo spread Btp-Bund continua ad allargarsi e si riporta sui massimi dalla fine dello scorso luglio, con il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedesco in rialzo di 5 punti base a 231 punti. Ancora più rapida l'ascesa del rendimento del decennale italiano, salito oggi di altri 12,6 punti base, al 3,61%, sui massimi dalla seconda metà di giugno. Il decennale italiano è stato il titolo peggiore dell'Eurozona in una seduta di vendite generalizzate per il debito europeo, che sconta i timori legati all'inflazione, accentuata dalla corsa dei prezzi energetici, e alla risposta monetaria della Bce. (ANSA).