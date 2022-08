Gas, nuovo massimo ad Amsterdam, chiude a 244,5 euro (+1,5%)

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Il prezzo del gas chiude con un nuovo record sulla Piazza di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,47% a 244,55 euro, ritoccando i massimi di ieri. Nell'ultima settimana, in controtendenza rispetto al trend estivo, il prezzo del gas è salito di 38.37 euro al megawattora (+18,6%), in scia ai timori per uno stop alle forniture russe, inasprito dalla stagione secca che ha frenato produzioni idroelettriche e nucleari. (ANSA).