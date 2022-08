Zelensky, non ci sarà pace senza il ritiro dei russi

(ANSA) - LEOPOLI, 18 AGO - Non potrà esserci alcun negoziato di pace senza il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. Lo ha detto Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a Leopoli. "Le persone che uccidono, violentano, colpiscono le nostre città con missili da crociera ogni giorno non possono volere la pace. Dovrebbero prima lasciare il nostro territorio, poi vedremo", ha detto Zelensky in conferenza stampa, chiedendo di "non fidarsi della Russia". (ANSA).