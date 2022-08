Università: Rettore Statale, in Lombardia addio allo streaming

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Da settembre le lezioni nelle università della Lombardia torneranno solo in presenza: "il sistema lombardo - ha spiegato in una intervista al Giorno Elio Franzini, che è rettore della Statale di Milano e presidente del Comitato di coordinamento regionale delle università - ha scelto la presenza piena: a settembre abbandoneremo lo streaming".

Certo, ha aggiunto, gli atenei sono "pronti in caso di focolai e senza buttare quanto imparato in questi anni. Ma sull'addio allo streaming siamo tutti concordi".

Secondo Franzini, "c'è chi si era 'abituato' e di fatto non frequentava più. Crediamo invece sia il momento di tornare, per questo tutti abbiamo ritenuto ragionevole l'abolizione dello streaming". Resteranno però in alcuni casi le registrazioni delle lezioni "in maniera occasionale e transitoria", e si continuerà a "sperimentare" per gli studenti lavoratori. (ANSA).