Lavoro: consulenti, a ferragosto mancano 22mila stagionali

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - A Ferragosto, a fronte di una richiesta di quasi 50mila lavoratori stagionali, il 46% risulta introvabile (circa 22mila). E' quanto risulta dal monitoraggio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Ma non è l'unica criticità: c'è anche la burocrazia. Il datore di lavoro che riuscisse nell'impresa di reperire cuochi e camerieri, si troverebbe alle prese, in fase di assunzione, con una corposa informativa da compilare e trasmettere al lavoratore, come prevede il decreto Trasparenza di recepimento della Direttiva comunitaria 1152/2019 che produrrà i suoi effetti proprio alla vigilia di Ferragosto. (ANSA).