Elezioni: Maraio, da Psi ok a lista con Pd, Art.1, Demos

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "I socialisti parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre nella lista che si ispira ai valori e alla famiglia del socialismo europeo". Lo ha dichiarato Enzo Maraio, a margine della riunione con i segretari regionali del Psi nella quale è stata approvata la scelta di costruire una lista con Pd, Art.1 e Demos, proposta da Enrico Letta.

"Alle elezioni gli italiani dovranno scegliere se stare con la peggiore destra a guida Meloni o con chi propone una visione di futuro moderna, inclusiva ed europeista", ha proseguito il segretario del Psi. Che ha aggiunto: "Il risultato elettorale non è affatto scontato. Impiegheremo le prossime settimane per una campagna elettorale appassionata - ha aggiunto - e l'impegno dei socialisti sarà costante e fattivo: schiereremo le nostre migliori energie, casa per casa, per spiegare agli italiani che il Paese si governa con serietà e con programmi credibili", ha proseguito Maraio, al quale è stato affidato pieno mandato di dare attuazione a quanto deciso dalla riunione con i segretari regionali. (ANSA).